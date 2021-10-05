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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Sarıyer açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken savaş gemisi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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