178 yabancı uyruklu öğrenci tıp fakültesinde okuma vaadiyle dolandırıldı!

TIP FAKÜLTESİNDE OKUMA VAADİ VERDİLER

Mağdur öğrencilerin Avukatı Mehmet Emin Bozyiğit suç duyuru sonrası Ankara Adliyesi önünde mağdur öğrencilerle birlikte açıklamalarda bulundu. Bozyiğit, Filistin, Tunus, Suriye ve Ürdün'den gelen 178 öğrencinin Türkiye'de tıp fakültesi okutma vaadiyle dolandırıldığını ve bu konuyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek "Ankara'da Medeniyet Grup ismiyle üç ay önce kurdukları şirketle İsveç hükümetinin verdiği bir bursla 10 bin dolar karşılığında yabancı uyruklu öğrencilere tıp fakültesini 6 yıl boyunca okutma vaadinde bulundular. Bununla ilgili basit bir sözleşme hazırlayıp, öğrencilere ve ailelerine imzalattılar ve karşılığında 10 bin dolar aldılar. Bizim bildiğimiz 178 kişi var ve sayı her geçen gün artıyor. Bu konuyla alakalı savcılığa ayrıntılı suç duyurusunda bulunduk. Şüpheliler hakkında en kısa sürede yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettik. Burada hem yurt dışından getirenler yabancı hemde öğrenciler yabancı, getirenlerden biz resmi olarak üç kişi tespit edebildik, onlardan da iki tanesi Iraklı bir tanesi Ürdün'lü. Asıl yetkili Irak vatandaşı, bu firma hala faaliyetlerine devam ediyor. Biz yurt dışından, Ürdün'den, Tunus'tan da haberler alıyoruz. Öğrencilerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.