SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 02 Ekim 2021 vefat ve aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığı 02 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vatandaşlara yeni bir uyarıda bulundu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 973 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 2 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 352 bin 162 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı aşılama verilerini açıkladı: "2 doz aşılamada ilk sırada yüzde 78,9'la Kırklareli. En düşük 2 doz aşılama yüzde 46,5'le Şanlıurfa oldu"
Bakanlık tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.
KAPALI ORTAM UYARISI
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik'te yaşandı.
İSTANBUL ANKARA İZMİR
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından, 18-24 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik oldu. Bu illerde vaka oranları Zonguldak 529,60, Kırşehir 441,69, Düzce 421,81, Bursa 233,86, Bolu 400,89, Kars 255,51, Bartın 306,06, Kütahya 419,46, Kocaeli 339,06, Bilecik 334,68 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.
GÜNLÜK GÜNLERE AİT VAKA TABLOLARI
1 EKİM
30 EYLÜL
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