CHP’li Buca Belediyesi’nde milyonluk vurguna miras kılıfı

İzmir'de temizlik firması sahibi işadamı Erkan Önen'in (38) Buca Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı ile ilgili polise verdiği ikinci ifadede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.





Önen, Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'ün rüşvet paraları ile 130 milyon liralık servet yaptığını, daha sonra bu paralarla gayrimenkul alıp, babası Ali Gündüz'ün üzerine geçirdiğini, babasının vefatından sonra da miras kalmış gibi göstererek, gayrimenkulleri kendi üzerine aldığını anlattı. Önen, "Güzelbahçe'de restoran, Bayraklı'da 2 lüks daire, 8 milyon değerinde bir dükkan, Çeşme Çiftlikköy'de daire, Güzelbahçe'de bir villa, lüks araçlar aldı. Samimi olduğumuz dönemde bana tüm bu servetini babasının üzerine yaptığını, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek kendi üzerine geçirdiğini söylemişti" dedi.





Erkan Önen, Buca Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında görev yapan ve rüşvet çarkının içinde bulunan Hakan Gündüz ile 2020 ocak ayında Çeşme'de görüşme yaptığını da anlattı.

BENDEN 1 MİLYON LİRA ALDI

İşadamı Erkan Önen, bizzat kendisinin Hakan Gündüz ile yaptığı görüşmede elden 1 milyon lira verdiğini anlattı. Önen, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çıkacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alım ihalesini benim almama yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun için benden 2 milyon lira istedi. Ben 1 milyon lira verebileceğimi söyledim. Bu parayı kabul etti. Ben de karlı bir iş olacağını düşünerek 2 baldızım ve kayınvalidemin altınlarını 350 bin liraya bozdurdum. İşi birlikte yapacağım Mustafa Bakırcı'dan 225 bin lira aldım. Parayı Çeşme'de Gündüz'e teslim ettim. Fakat Gündüz bir süre sonra telefonlarıma çıkmaz oldu. Parayı geri istedim vermedi" dedi.