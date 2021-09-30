Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?

Dr. Küçükpolat, 2006 ile 2007 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile hekimi asistanı olarak görevini sürdürdü, 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı.2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yaptı.