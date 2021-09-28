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Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile Roma'da bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile Roma’da bir araya gelecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. İkili görüşmede Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorunu gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

EKİM AYINDA İTALYA'DA

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

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ZİRVE KAPSAMINDA BIDEN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Erdoğan ile Biden konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorununun da ele alnması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmış ancak görüşme gerçekleştirmemişti.

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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ YARIN

Erdoğan, 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. İkilinin görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilecek.

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