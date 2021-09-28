Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile Roma’da bir araya gelecek

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Erdoğan ile Biden konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorununun da ele alnması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmış ancak görüşme gerçekleştirmemişti.