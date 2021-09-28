Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile Roma'da bir araya gelecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. İkili görüşmede Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorunu gibi konuların ele alınması bekleniyor.
EKİM AYINDA İTALYA'DA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.
,
ZİRVE KAPSAMINDA BIDEN İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Erdoğan ile Biden konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorununun da ele alnması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmış ancak görüşme gerçekleştirmemişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ajax Beşiktaş canlı izle! 28 Eylül Devler Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın!
- DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları! Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri?
- MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?
- MSB ASAL: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta deneme var mı? EXXEN TV izleme yolları!
- Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı en son kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi?
- Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!
- Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…
- 6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…
- Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman?
- Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?