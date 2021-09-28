Barış Pehlivan’ın Ravza Kavakcı Kan hakkındaki yalan haberine tekzip geldi

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan, 2008 yılında İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini (27 Temmuz 2021) köşesine taşıyarak Ravza Kavakcı Kan'ın sırf bu burs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alındığı yalanını daha önce tekzip edildiği halde köşesine taşımıştı.

KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARINA RAĞMEN HABER YAPTILAR!

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde Barış Pehlivan'ın köşesine taşıdığı gerçek dışı haberle ilgili "cevap ve düzeltme" metni yayınlamak zorunda kaldı. "Cumhuriyet Gazetesi'nin gerçek dışı haberlerine ilişkin düzeltme metnidir" başlıklı tekzipte "Kavakçı'ya dolar akmış" başlıklı ve manşete taşınan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken kesinleşmiş yargı kararıyla da bunun sabit olduğu vurgulandı.

KAVAKCI KAN'DAN YALANA KARŞI GERÇEKLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan "cevap ve düzeltme" metnini paylaşarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Kavakcı Kan, "Yalan habere yine tekzip. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında, şahsıma yönelik asılsız haberlerle ilgili tekzip yayınlandı. Daha önce de defaatle ifade ettiğim gibi keşke yalan haberle mücadele etmek mecburiyetinde olmasak, vakit ve enerji kaybı olmazdı. Yalan haber yapan gazetenin yazarının yalanları-gerçekler: 1) İBB'de ilk 1994'de çalışmaya başladım 2) 2006'da AB müdürlüğündeydim. İBB'nin AB'den fon alan ilk projesini yürüttüm. 3) İBB yönetimi fondaş gazeteciye bütün arşivleri açarken bu detayları nasıl da atlamış! Gazetecilik insanları karalamak değildir! Yalanlarla algı yapmak değildir. İBB başkanının tek icraatı benimle beraber 39 çalışanın burslu olarak eğitim aldığı projeye müfettiş atamak oldu. Onu da beceremedi. Bu arada İBB'nin arşivlerini Cumhuriyet gazetesine açmış" dedi.

"NERESİNİ DÜZELTEYİM BİLEMEDİM"

Kavakcı Kan sözlerini şöyle tamamladı: "Neresini düzelteyim bilemedim. Ahlaksız iftiraları mı? Yalancı gazetenin yalan üretmeye devam etmesini mi? Bunlarla kaybedecek vakit yok. Kamu oyunu meşgul etmeye gerek yok. İşimiz çok. Eleştiriye eyvallah ama iftira, tehdit ve hakaretlere karşı hukuki mücadeleye devam. Yaşasın hakikat!"