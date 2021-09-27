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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Türk Konseyi'nin onur konuğu oldu

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Türk Konseyi’nin onur konuğu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası'nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik." ifadelerine yer verdi.





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