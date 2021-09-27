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İstanbul'da torbacılara yönelik operasyon! Gözaltına alındılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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İstanbul’da torbacılara yönelik operasyon! Gözaltına alındılar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta bulunan bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü.

Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu. Dikmen Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti.

Operasyon sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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