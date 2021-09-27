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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın işgal altından kurtulduğu zaferin yıl dönümünde Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, ''Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır.'' ifadelerini kullandı.

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