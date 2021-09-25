Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST’te! Bakan Varank A Haber’e konuştu

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Festivale olan ilgiden çok memnunuz. Aileler yoğun bir şekilde akın etti. TEKNOFEST'in en önemli ayaklarından biri teknoloji yarışmaları. Sayın Başkanımız da bugün burada olacak ve ödülleri dağıtacak. 5 milyonun üzerinde ödüllerimiz var. 1., 2. ve 3.'ler ödüllendirilecek." dedi.