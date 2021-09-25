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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te! Bakan Varank A Haber'e konuştu

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST’te! Bakan Varank A Haber’e konuştu

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Yerli otomobil rekabet edilebilecek bir fiyattan satışa çıkacak" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu.

"5 MİLYONDAN FAZLA ÖDÜL DAĞITILACAK"

Ödüller hakkında bilgi veren Bakan Varank TEKNOFEST'e katılımdan memnun olduğunu belirtti.

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Festivale olan ilgiden çok memnunuz. Aileler yoğun bir şekilde akın etti. TEKNOFEST'in en önemli ayaklarından biri teknoloji yarışmaları. Sayın Başkanımız da bugün burada olacak ve ödülleri dağıtacak. 5 milyonun üzerinde ödüllerimiz var. 1., 2. ve 3.'ler ödüllendirilecek." dedi.

Bakan Varank, "TEKNOFEST'e 28 paydaş ile başladık şimdi 74 oldu." ifadelerine yer verdi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

A Haber muhabiri Mahmut Keşan TEKNOFEST'te Sanati ve Teknoloji Bakanı Varank'a TOGG'un fiyatını sordu.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili girişim grubu 2022'nin sonunda inşaatı süren fabrikadan bu araçları indirecektir. Seri üretimde göreceğiz. TOGG ilk pazara SUV ile girecek. C sınıfı bir SUV ile rekabet edecek bir fiyattan satışaca çıkacak." şeklinde konuştu.

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