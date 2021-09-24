Yerli aşı Turkovac’tan müjdeli haber! Başkan Erdoğan duyurmuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'de 5 merkezde Faz 3 çalışmaları yapılan ve bin 500 gönüllü üzerinde ciddi bir yan etkiye neden olmayan yerli koronavirüs aşısının detaylarını anlatan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Faz 3 çalışmalarında güvenlik ve etkinlik net bir şekilde gösterildiği takdirde acil kullanım onayı alınarak ekim ayı sonunda Turkovac'ın seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Beklentimiz çok yüksek. Yerli aşımızın üretilmesi ve hatırlatma dozu olarak da kullanılması ülkemize ve ekonomimize büyük bir katkı yapacak" dedi.