Son dakika: Terör örgütü PKK/ YPG’nin kontrolündeki El-Hol kampında çocuk katliamı

'KADERLERİNE TERK ETTİLER'

Ülkenin kuzeydoğusundaki Roj ve Hol kamplarında 60 farklı ülkeden toplam 40 bin çocuğun zor koşullarda yaşadığı bildirilen raporda, "Dünyanın en zengin ülkelerinin çoğu, burada mahsur kalan çocukların çoğunu eve getirmeyi başaramadı" denildi. Save the Children, Paris'in iki kampta yaşayan en az 320 çocuktan yalnızca 35'ini Fransa'ya geri getirdiğini, İngiltere'nin ise 60 çocuktan yalnızca 4'ünü aldığını açıkladı.

Save the Children Suriye Programı Direktörü Sonia Khush, "Burada gördüğümüz, hükümetlerin her şeyden önce çatışma mağdurları olan çocukları basitçe terk etmeleridir" dedi. El-Hol kampı, zaman zaman kaçışlar, gardiyanlara veya insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar veya bıçak ve susturuculu tabanca kullanılan cinayetler de dahil olmak üzere bazı olumsuz olaylara tanık oluyor.