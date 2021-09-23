Son dakika: Suriye’de terör operasyonu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk askeri, terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Alçak saldırıları için Barış Pınarı bölgesini hedef alan PKK'lı teröristlere cevap verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışında terör operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." denildi.