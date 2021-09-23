Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Dün akşam katıldığı bir televizyon programında bebekler aşı yapıldığı iddiasında bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün açıklamaları gündeme oturdu. Skandal ifadeler kullanan Kurugöl, bebeklere “yanlışlıkla” aşı yapıldığını ve herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Peki; bebeklere aşı mı yapıldı? Bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi? Prof. Dr. Zafer Kurugöl yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanarak bebeklere aşı yapıldığı iddiasını ortaya attı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bebeklere aşı yapıldığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını duyurdu. Bu açıklama sosyal medyada tepki çekti.
BEBEKLERE KORONA AŞISI MI YAPILDI?
Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.
Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.
Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor.
Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."
AŞI İDDİASI GERÇEK Mİ?
Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.
ZAFER KURUGÖL KİMDİR?
Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Kurugöl'ün eğitim bilgileri şu şekildedir:
- Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1996.
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