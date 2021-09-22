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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ABD'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ABD’de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Türkevi'nde BM Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerini kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın burada bir araya geldiği liderler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö bulunuyor.

Başkan Erdoğan bugün de New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN NEW YORK'TAKİ TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanlarından Petar Stoyanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, BURUNDİ CUMHURBAŞKANI NDAYİSHİMİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

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