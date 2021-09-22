SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ABD’de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Türkevi'nde BM Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerini kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın burada bir araya geldiği liderler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö bulunuyor.