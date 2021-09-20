Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Nevşin Mengü’nün babası Şahin Mengü neden öldü?

Av. Doç. Dr. Hasan Bıyıklı, Av. Şahin Mengü ve Av. Prof. Dr. Güven Vural tarafından 1982 yılında kurulan "BMK Hukuk Bürosu"nun ortaklarından oldu.

1994-1996 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995-1997 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2005 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği yaptı.

Şahin Mengü, 23. dönem CHP, Manisa milletvekili oldu ve 2007-2011 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.

Şahin Mengü, Figen hanım ile evlidir. Burak Mengü ve Nevşin Mengü (d.1982) adında iki çocuğu vardır.