Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Nevşin Mengü’nün babası Şahin Mengü neden öldü?
Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Nevşin Mengü’nün babası Şahin Mengü neden öldü? sorularının yanıtları merak edilen konulardan birisi oldu. CHP eski milletvekili Mengü’nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Türk, Mengü’nün hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte; Şahin Mengü kimdir sorusunun yanıtı!
Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Şahin Mengü neden öldü? CHP eski milletvekili Mengü'nün ölüm sebebi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Gazeteci Nevşin Mengü'nün de babası olan Şahin Mengü'nün kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Şahin Mengü uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmıştı.
ŞAHİN MENGÜ NEDEN ÖLDÜ?
CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti.
Mengü'nün evde düştükten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Türk şu ifadeleri kullandı:
"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcımız Burak Mengü'nün muhterem babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü Hakka yürümüştür.
Merhuma yüce Allahtan rahmet, aile fertlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun, inşallah."
ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?
Şahin Mengü, 4 Nisan 1948 tarihinde Kastamonu, İnebolu'da doğmuştur. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır. Spiker Nevşin Mengü kızıdır. Şahin Mengü, 1966 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.
1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. 1975 yılında Ankara Barosuna kayıtlı oldu. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Şahin Mengü, aynı zamanda Uluslararası Avukatlar Birliği, Türk Hukuk Kurumu, Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği üyesidir.
Av. Doç. Dr. Hasan Bıyıklı, Av. Şahin Mengü ve Av. Prof. Dr. Güven Vural tarafından 1982 yılında kurulan "BMK Hukuk Bürosu"nun ortaklarından oldu.
1994-1996 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995-1997 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2005 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği yaptı.
Şahin Mengü, 23. dönem CHP, Manisa milletvekili oldu ve 2007-2011 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.
Şahin Mengü, Figen hanım ile evlidir. Burak Mengü ve Nevşin Mengü (d.1982) adında iki çocuğu vardır.
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