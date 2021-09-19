Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberine göre: İzmir’in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!
- ALES baraj puanı kaç? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı?
- Her ay 650 TL! KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK bursu nasıl alınır?
- Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!
- SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!
- 2021 ALES kaçta bitiyor? ALES/2 kaç dakika sürecek? ALES sınav süresi ne kadar kaç saat?
- Gaziler Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı 19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri!
- 2021 polis alımı sonuçları bekleniyor! PA son dakika 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- 15 bin öğretmen atama branş dağılımı! 2021 öğretmen atama başvurusu başladı mı? 15 bin atama ne zaman?
- Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı geldi mi? ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak?
- 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor?
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek?