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Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Son dakika: İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre: İzmir’in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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