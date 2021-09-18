Türkiye’nin kritik projeleri hedefte: T-70 sakın uçmasın

YENİ İHRACAT LİSANSI SORUN ÇIKARIR

Toplantıdaki diyaloglar şu şekilde:

-Leonardo temsilcisi Sedef D. (S.D): SH-70'lerin LPD üzerinde kullanılması için fikirler ortada dolaşıyor. T-70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız.

-Sanık emekli albay Faruk Baytürk (F.B.): Biz işlediğimiz için bu alternatifleri ortadan kaldırdık.

-S.D.: T-70 şu anda ilerliyor ama yeni ihracat lisansı gerekirse bu sorun olabilir. Bunu dile getirmeliyiz.

-F.B.: Çok güzel bunu kullanırız.