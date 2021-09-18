CHP’li vekil Kani Beko çıplak semazen gösterisini eleştirenlere hakaret etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.

CHP'NİN DÖNGÜSEL KÜLTÜRÜ

CHP'nin "döngüsel kültür" adını koyduğu bu gösteriyi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız" diyerek açıklamıştı.

HAKARETLER SAVURDU

Gösteriye gelen tepkiler karşısında CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, hakarette bulundu. Çıplak semazenli gösteriyi eleştirenler için "çağdaş değerlere düşman", "yobaz" ve "sapkınlar" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞDAŞLIK DÜŞMANLARI"

CHP'li vekil, eleştirilere ilişkin "Dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefinin; çağdaşlığa düşmanlık olduğu ortadır. Sanata, kültüre, eşitliğe, kardeşliğe kısacası insanlığa düşman olanların anlayamayacağı aydınlıkta yürümeye devam edeceğiz" diyerek gösteriyi savundu.

MECLİS'TE KUR'AN'DAN RAHATSIZ

Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunması CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'yu rahatsız etmişti. Beko, "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyerek TBMM'deki Kur'an-ı Kerim okuma ve Diyanet İşleri kitaplarının sergileneceği alanlara karşı çıkmıştı. CHP'li vekil, "Dini ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Meclis'e yakın mesafedeki camiye gitsinler" açıklamasında bulunmuştu.