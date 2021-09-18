CHP'li vekil Kani Beko çıplak semazen gösterisini eleştirenlere hakaret etti
CHP'li bazı vekillerin, milletin kırmızı çizgisi olan kutsal kavramlara karşı takındığı tavır ve haddi aşan ifadeleri kamuoyundan büyük tepki çekiyor. İzmir milletvekli Kani Beko "Meclis Kur'an okunacak yer değil" çıkışının ardından şimdi de çıplak semazen gösterisini eleştirenleri ahlak sınırlarını aşan ifadelerle suçladı. CHP'li Beko kendini aydın görüp, çıplak semazen gösterine karşı çıkanlara "yobazlar ve sapkınlar" şeklinde hakaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.
CHP'NİN DÖNGÜSEL KÜLTÜRÜ
CHP'nin "döngüsel kültür" adını koyduğu bu gösteriyi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız" diyerek açıklamıştı.
HAKARETLER SAVURDU
Gösteriye gelen tepkiler karşısında CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, hakarette bulundu. Çıplak semazenli gösteriyi eleştirenler için "çağdaş değerlere düşman", "yobaz" ve "sapkınlar" ifadelerini kullandı.
"ÇAĞDAŞLIK DÜŞMANLARI"
CHP'li vekil, eleştirilere ilişkin "Dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefinin; çağdaşlığa düşmanlık olduğu ortadır. Sanata, kültüre, eşitliğe, kardeşliğe kısacası insanlığa düşman olanların anlayamayacağı aydınlıkta yürümeye devam edeceğiz" diyerek gösteriyi savundu.
MECLİS'TE KUR'AN'DAN RAHATSIZ
Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunması CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'yu rahatsız etmişti. Beko, "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyerek TBMM'deki Kur'an-ı Kerim okuma ve Diyanet İşleri kitaplarının sergileneceği alanlara karşı çıkmıştı. CHP'li vekil, "Dini ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Meclis'e yakın mesafedeki camiye gitsinler" açıklamasında bulunmuştu.