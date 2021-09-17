Skandalı gizli ses kayıtları ortaya çıkardı! 6 polis ve 1 avukata operasyon

İstanbul'da uluslararası bir çeteyle bağlantılı oldukları iddia edilen 70 Çinli gözaltına alınmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştı. Bu kez, çete soruşturmasında şüpheli olan Çinlileri "rüşvetle" serbest bırakma vaadinde bulunan 6 polis ve 1 avukata operasyon yapıldı.



Yusufu A. isimli yabancı uyruklu kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek rüşvet olayına ilişkin ihbar ve şikayette bulundu.

SES KAYDINA ALDI

Bu şikayetin ardından Çetin Ç. ile Yusufu A. rüşvet olarak istenen para ile ilgili görüşmeler yapmaya devam etti. Görüşmelerin devam ettiği esnada Çetin Ç. "Benim için sıkıntı olabilir" diyerek, Yusufu A.'yı Murat Ç. isimli avukata yönlendirdi. Yusufu A. da aynı gün avukatın ofisine gitti. Avukat Murat Ç. Yusufu A. ile görüşmesi sırasında polis memuru Çetin Ç.'yi de aradı. Bu görüşmede de aynı şekilde rüşvet pazarlığı yapıldığı ve Yusufu A.'nın parayı avukata vereceği konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Yusufu A. bu görüşmeyi gizlice ses kaydına aldı.

AVUKAT BÜROSUNA BASKIN

Yusufu A. 14 Eylül'de avukat Murat Ç.'nin İstanbul Beşiktaş'taki avukatlık bürosuna giderek, istenen paranın yarısı olan 50 bin doları götürdü. Yusufu A. parayı verdikten sonra, Cumhuriyet savcısı ve polisler büroya suçüstü operasyon yaptı. Paralara ve avukatın cep telefonuna el konuldu. Şüpheli avukat Murat Ç. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Özgür G., Çetin Ç., Vedat Ö. ile Göçmen Kaçakçılık ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Serkan G. ve Burak Ç. de yapılan suçüstü operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler emniyette, savcılıkta ve hakimlikte alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından avukat Murat Ç. ile polis memurları Özgür G., Çetin Ç., Serkan G. ve Burak Ç. tutuklandı. Polis memurları Vedat Ö. ve İbrahim D. ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.