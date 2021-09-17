2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı! Bu yıl Teknofest nerede yapılacak?
2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. 21-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale katılmak için öncelikle kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt sırasında HES kodu ile birlikte istenen bilgilerin girilmesi gerekiyor. Peki; 2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır?
2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest'e kayıt olmak isteyen vatandaşlar Teknofest online başvuru ekranı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bu yıl Teknofest nerede yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek ve milyonlarca kişinin katılımı bekleniyor.
2021 TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.
Bu çerçevede ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.
Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.
Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.
Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.
TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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- 2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı! Bu yıl Teknofest nerede yapılacak?
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