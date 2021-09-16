İstanbul’da hareketli anlar! Ekipler didik didik aradı

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Uygulama kapsamında 144 bin 320 kişi sorgulanırken, aranan 454 kişi, yoklama kaçağı 247 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 6 bin 150 gram uyuşturucu madde, bin 959 adet uyuşturucu hap, uyuşturucudan kazanılan bin 860 Türk Lirası ile 100 dolar ayrıca 101 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 236 adet fişek ele geçirildi.