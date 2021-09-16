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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: Gri listedeki DHKP-C'li terörist Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: Gri listedeki DHKP-C’li terörist Kerim Kaya İstanbul’da yakalandı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Son dakika haberine göre; DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''terör örgütü propagandası yapma'', ''halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma'', ''kamu malına zarar verme'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İSTİHBARAT GELDİ! OPERASYON BAŞLADI

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖZALTINDA

Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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