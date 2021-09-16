Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal loto kime, nereye, hangi ile çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ TV canlı yayınına çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte bugün beklenen ikramiye tam 60.892.708 TL olacak. İşte, Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 6, 33, 49, 65, 68, 80 ve joker 20 oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 21:30'da düzenleniyor.