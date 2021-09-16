Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal loto kime, nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü dev ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin ardından şans oyunu severler bugün de gözünü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. İşte, Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal loto kime, nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal loto kime, nereye, hangi ile çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ TV canlı yayınına çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte bugün beklenen ikramiye tam 60.892.708 TL olacak. İşte, Çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu?
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 6, 33, 49, 65, 68, 80 ve joker 20 oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 21:30'da düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
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