İzmir’deki açılışta skandal! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı projelerin çoğu eski çıktı





2 TANESİ BATUR'UN

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, açılışı yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi. Başdaş, "13 projenin 3 tanesi önceki başkan tarafından, 5 tanesi valilik tarafından yapıldı. İncelediğinizde Batur'un 2.5 yılda bizzat kendisinin yapabildiği sadece 2 projesi olduğu görülüyor" dedi. Yüzde 95'i bir önceki başkan tarafından bitirilen Toros Pazaryeri'ni şimdi Batur mu yapmış oluyor?" diye soran Başdaş, "Mevcut otoparkın alt katını pazaryerine dönüştürüp sonra da bunu Genel Başkana açtırmaları nasıl bir vizyona sahip olduklarını ortaya koyuyor. Aynı projeleri 2. defa açarak basit şovlarla Konak'a fayda sağlayamazsınız. Genel başkanınızı yanıltabilirsiniz ancak Konak'ta yaşayan vatandaşlarımızı asla kandıramazsınız" ifadelerini kullandı. Toros pazaryerinin içindeki Minikler Konağı'nın da yine önceki dönem belediye başkanı tarafından hayata geçirildiğini anlatan Başdaş, İkizevler Semt Merkezi, Yemişçizade Konağı projelerinin de valilik desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.