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Oda TV'den bir kez daha darbe çığırtkanlığı! Haiti, Tunus ve Gine'deki darbelerle tehdit ettiler

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Oda TV’den bir kez daha darbe çığırtkanlığı! Haiti, Tunus ve Gine’deki darbelerle tehdit ettiler

Karanlık odakların tetikçilik için kullandığı Oda TV türlü skandallarına bir yenisini ekledi. Oda TV'de yer verilen sözde haberde, Haiti, Tunus ve Gine'deki darbelerin sebebi işaret edilerek darbe çığırtkanlığı yapıldı. Başkan Erdoğan'ın anayasal olarak bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı makamında oturamayacağını iddia eden Oda TV, skandal haberini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, ''Tek yol 2022 Haziranı'ndan önce Cumhurbaşkanı'nın seçime gitmesi. O zaman tekrar aday olabilir.'' açıklamasıyla temellendirmeye kalksa da ana maksat gözlerden kaçmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun garabet dolu açıklamalarını kaynak olarak gösteren Oda TV esas maksadını alt başlıklara gizledi.

Anayasanın çok açık bir biçimde 'Erdoğan seçilemez' dediğini iddia eden Oda TV, Türkiye kamuoyunun bu konuyu konuştuğunu iddia etse de söz konusu mesele tartışma konusu dahi değil.

GİNE TUNUS VE HAİTİ'DEKİ DARBELERİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Haberde Gine, Tunus ve Haiti'deki darbeler örnek gösterilerek çığırtkanlık yapıldı.

Gine, Tunus ve Haiti'deki devlet geleneğiyle Türkiye'yi mukayese etme gafletine düşen Oda TV, 3 ülkeyi darbeye götüren süreci işaret ederek karanlık güçlerin emellerini kamuoyuna salık verdi.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 5 Eylül 2021'de askeri darbeyle yıkıldığını aktaran haber, Conde'nin üçüncü dönem seçilmek için yaptığı Anayasa değişikliğini işaret etti. Tunus'taki darbeye de değinilen haberde, ''Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurması sonrası ülke, son on yılının en büyük siyasi krizini yaşamıştı.'' ifadeleri kullanıldı.

KOMİK HAİTİ DETAYI

Haiti'deki darbeyle Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan karanlık zihniyet, haberine Haiti detayını ekledi. Haberde, ''14 aylık zorlu seçim sürecinden geçerek 2017'de resmen göreve başlayan Moise, bu gecikme döneminin de toplam görev süresine eklenmesi ile 2022'ye kadar iktidarda olması gerektiğini savundu. Muhalefet partileri buna karşı çıktı ve görev süresinin Şubat 2021'de dolduğunu iddia etti. Ülkede bu tartışmalar yaşanırken ve bir kaos sürerken Moise katledildi.'' denildi.

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