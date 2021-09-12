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Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.09.2021
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Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te." ifadesine yer verildi.

Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

77 GÜNDE BİTİRMİŞTİ

Fatih sondaj gemisi, keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti.

Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

İkinci derin deniz tespit kuyusu Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı.

Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

FATİH'TEN YENİ KEŞİFLER

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Geminin, 28 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-3'te, 31 Temmuz'da ise Türkali-4'te sondaja başladığı duyurulmuştu.

Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

540 MİLYAR DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

Fatih gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaja başladı!

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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