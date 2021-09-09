Meteoroloji'den o bölgelere flaş uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar düşerken Meteoroloji'den açıklama geldi. Marmara ve Ege'nin yanı sıra Doğu Karadeniz kıyıları için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşların kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA GELİYOR
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
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