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İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal darbe çağrısı!

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal darbe çağrısı!

Darbe sevici CHP ve İYİ Parti'nin ortaklığı aynı yolda devam ediyor. Daha önce amirallerin darbe bildirisine destek veren İYİ Partili Aytun Çıray Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu. Devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Çıray, "Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" dedi.

Emekli amirallerin darbe bildirisine destek veren İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal bir açıklama daha geldi. İYİ Partili Çıray katıldığı canlı yayında darbe çağrısı yaptı. Çıray Halk TV'deki açıklamalarında "Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" ifadelerine yer verdi.

DARBE SEVİCİLER YİNE SAHNEDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı İzmir vekili Aytun Çıray açıklamalarıyla gündeme geldi. Darbe seviciler bir kez daha skandal açıklamalarına devam etti.

Halk TV'de katıldığı programda darbe çağrısında bulunan İYİ Partili Çıray, "Ben aracılığınızla sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimini demokrasisini, devletin varlığı ve bütünlüğünü milletin bütünlüğünü sağlamak sadece siyasilerin görevi mi? Devlet kurumları kendi üzerlerine düşeni neden yapmıyor? Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" dedi.

İYİ Partili Çıray daha önce de 4 Nisan emekli amirallerin darbe bildirisine destek vermişti. Metni hazırlayan da İYİ Parti kurucularından Ergün Mengi'ydi. Aytun Çıray bu darbe bildirisi için "Amiraller görüş açıklamış. Ne yapacaktı amiraller Kovid-19 hakında mı görüş açıklayacaktı." şeklinde konuşmuştu.

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