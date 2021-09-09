İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal darbe çağrısı!

Halk TV'de katıldığı programda darbe çağrısında bulunan İYİ Partili Çıray, "Ben aracılığınızla sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimini demokrasisini, devletin varlığı ve bütünlüğünü milletin bütünlüğünü sağlamak sadece siyasilerin görevi mi? Devlet kurumları kendi üzerlerine düşeni neden yapmıyor? Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" dedi.