Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda flaş gelişme! Gözde bölümler boş kaldı

Eczacılık, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve veterinerlik programları kontenjanlarını doldurdu. Üniversiteye kayıtlar 10 Eylül'de tamamlanacak. Ardından ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki en gözde programlarda ne kadar boş kontenjan var? Tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın hazırladığı çalışmaya göre en çok boş kontenjan mühendislik fakültelerinde. 69 bin 785 kontenjan verilen mühendislik fakültelerinin bu yıl yüzde 86.1'i doldu. Bu programlarda toplam 9 bin 726 boş kontenjan var.

Sabah'ın haberine göre işte sıralama barajı olan bölümlerin kontenjan bilgileri...

TIP: 50 bin sıralama barajı olan tıp fakültelerine 17 bin 559 kontenjan verilmişti. Yüzde 98.4'ü doldu. 288 boş kontenjan var