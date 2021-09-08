Son dakika: Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu hakkında flaş açıklama

ürkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alındı.

Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.