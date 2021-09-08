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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile görüştüğünü belirterek, "Göç konusu tüm ülkelerin ortak meselesi. Adil külfet ve sorumluluk paylaşımı şart." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin 7-11 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği, Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapacağı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grandi ve beraberindeki heyetle görüşmüştü.

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