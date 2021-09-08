08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa ne olacak? MEB duyurdu

Son dakika: Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa ne olacak? MEB duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa ne olacak? MEB duyurdu

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi. Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

AYRINTILAR GELECEK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA