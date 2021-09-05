Mahmut Övür: Demirtaş suçladı CHP sustu

CHP ve HDP arasındaki ortaklık gerilim yaşamaya devam ediyor. Karşı karşıya geldikleri bazı konularda ise HDP ve CHP arasındaki sessizliğe büründükleri de oldu. Bunun son örneği Tunceli'deki orman yangınında yaşandı.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tunceli'deki ormanları devletin geçmişte olduğu gibi bilerek yaktığını söyledi ve 1938'deki Dersim Katliamı'na da gönderme yaptı. Ancak işin ilginci bundan sonra yaşandı Dersimli olan Kemal Kılıçdaroğlu bu yalan karşısında sustu.