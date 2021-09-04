Son dakika: Başkan Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları’nı tebrik etti

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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