Instagram çöktü mü son dakika! 2 Eylül 2021 Instagram neden açılmıyor, Instagram story hatası nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca Instagram kullanıcısı bu sabah sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi. Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Yaşanan sorun nedeniyle "story" adı verilen hikayeleri ekleyememe dışında bazı kullanıcılar yeni fotoğraflar dahi yükleyemiyor.