Instagram çöktü mü son dakika! 2 Eylül 2021 Instagram neden açılmıyor, Instagram story hatası nedir?
Instagram çöktü mü son dakika gelişmesi! 2 Eylül 2021 Instagram çöktü mü neden açılmıyor sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyanın en büyük platformlarından birisi olan Instagram’a erişim sorunları yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram’ı açamadığı yönünde paylaşımlarda bulunuyor.
Instagram çöktü mü? 2 Eylül Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Instagram neden açılmıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Instagram'a erişim sıkıntıları yaşandığı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları Instagram çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca Instagram kullanıcısı bu sabah sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi. Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Yaşanan sorun nedeniyle "story" adı verilen hikayeleri ekleyememe dışında bazı kullanıcılar yeni fotoğraflar dahi yükleyemiyor.
INSTAGRAM STORY NEDEN AÇILMIYOR?
Bununla birlikte, şikayetlerin büyük çoğunluğunun, yalnızca 24 saat boyunca kullanılabilen fotoğraf ve videolardan oluşan geçici slayt gösterileri olan Instagram hikayeleri üzerinde odaklandığı görülüyor.
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- Instagram çöktü mü son dakika! 2 Eylül 2021 Instagram neden açılmıyor, Instagram story hatası nedir?
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