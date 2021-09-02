Başkan Erdoğan talimat verdi 81 ilde seferberlik başladı! AK Parti vatandaşlar bir araya geldi

Vatandaşların bir diğer talebi ise kuraklık ile ilgili önlem ve desteklerin gündeme getirilmesi oldu. Milletvekilleri de bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını vatandaşlara aktardı.

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