Başkan Erdoğan talimat verdi 81 ilde seferberlik başladı! AK Parti vatandaşlar bir araya geldi
Sel ve yangın felaketlerinin ardından "81 ilde sahada olacağız" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seferberlik başladı. AK Parti'de milletvekillerinin yanı sıra, belediye başkanları, MKYK ve MYK üyeleri de yaz ayları boyunca vatandaşlarla bir araya geldi.
Türkiye üst üste yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri ile mücadele ederken AK Parti teşkilatları vatandaşların yardımına koştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti vatandaşlarla temas halinde olmaya devam etti.
SORUNLAR ANBEAN İLETİLİYOR ANINDA ÇÖZÜLÜYOR
Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla anbean Genel Merkeze iletti. Vatandaşların talepleri ve sorunları da bu sistem üzerinden anında çözüme kavuşturuldu.
Milletvekillerinin ve parti teşkilatının sahada yaptıkları çalışmada vatandaşların aşı politikalarını başarılı bulduğu belirlendi.
VATANDAŞLAR BÜYÜK DESTEK VERİYOR
Aşının birçok ülkeye göre Türkiye'de herkesin ulaşabilir olmasına vatandaşlar büyük destek veriyor. Sahada olan milletvekilleri, teşkilatlar da aşılama kampanyasına destek verip illerindeki aşılama oranlarını arttırmaya çalışıyor.
KURAKLIK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ TALEP VAR
Milletvekilleri ziyaret ettikleri vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışılıyor. Bu sene yaşanan kuraklık özellikle İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkili oldu.
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