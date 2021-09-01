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Trabzon’da av sezonu bereketli açıldı! Balıkçılar bol miktarda istavritle döndü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Trabzon’da av sezonu bereketli açıldı! Balıkçılar bol miktarda istavritle döndü

Av yasağının bitmesinin ardından "vira bismillah" diyerek ağlarını denize atan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla geri döndü. Trabzon Balık Hali'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte tezgahlar kısa sürede boşaldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda geçen akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin akabinde denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz'in Trabzon, Hopa ve Giresun açıklarında istavrit balığı takıldı.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA TÜKENDİ

Saat 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali'ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.

Balıkçı Recep Denizer, açıklamalarında, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, "Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik." diye konuştu.

BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.

Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.

"VATANDAŞ 20-25 LİRA ARASINDA İSTAVRİT BALIĞI YİYECEK"

"Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden." diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu:

"İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor."

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