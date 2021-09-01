Trabzon’da av sezonu bereketli açıldı! Balıkçılar bol miktarda istavritle döndü

Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, "Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik." diye konuştu.