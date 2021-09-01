Trabzon’da av sezonu bereketli açıldı! Balıkçılar bol miktarda istavritle döndü
Av yasağının bitmesinin ardından "vira bismillah" diyerek ağlarını denize atan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla geri döndü. Trabzon Balık Hali'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte tezgahlar kısa sürede boşaldı.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA TÜKENDİ
Saat 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali'ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.
Balıkçı Recep Denizer, açıklamalarında, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.
Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, "Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik." diye konuştu.
BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK
Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.
Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.
"VATANDAŞ 20-25 LİRA ARASINDA İSTAVRİT BALIĞI YİYECEK"
"Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden." diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu:
"İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?