Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın bağımsızlığını kutladı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.