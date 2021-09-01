Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan’ın bağımsızlığını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.