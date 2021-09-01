01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın bağımsızlığını kutladı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın bağımsızlığını kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan’ın bağımsızlığını kutladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA