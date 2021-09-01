İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni atamalar açıklandı! Terör Şube’ye Diyarbakır’dan Abdurrahman Soğuksu getirildi





İLÇE MÜDÜRLERİNDE ROTASYON...



Bir yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ise yerini korudu. İstanbul'da bazı ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişlikliğe gidildi.