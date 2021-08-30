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Halde kasalarca kapağı çöpe atan yabancı uyruklu şahıstan ilginç savunma

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Halde kasalarca kapağı çöpe atan yabancı uyruklu şahıstan ilginç savunma

İstanbul Ataşehir’de halde kasalarca kabağı çöpe atarken görüntülenen  Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev adlı şahıs, karakoldan çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halde kasalarca kabağı çöpe dökerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçen cumartesi günü gözaltına alındı.

Sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, gazetecilere, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

BAKAN MUŞ: EN AĞIR CEZALARIN VERİLECEĞİNDEN ŞÜPHE OLMASIN

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.



Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." dedi.

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