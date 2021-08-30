Evlat nöbetindeki ailelerden Zafer Bayramı kutlaması





"ZAFERE ULAŞINCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve bir süre önce oğlunun terör örgütünden kaçarak teslim olan Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül Biçer ise, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak dağda tek bir evladımız kalıncaya ve zafere ulaşıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. 3 Eylül 2021 günü sabah saat 10.00'da tüm Türkiyeyi buraya davet ediyorum. Vicdan ve yürek lazım bu anne ile babaların feryadına, Allah rızası için gelin burada tek ses tek yürek olalım. Tek vatan ve tek bayram içinde mücadele edelim" diye konuştu.