Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Tahliyelerde iş birliği ele alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Bakan Akar ayrıca, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini iletti.

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