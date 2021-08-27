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Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Tahliyelerde iş birliği ele alındı

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Tahliyelerde iş birliği ele alındı

Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü. Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyet dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Bakan Akar ayrıca, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini iletti.

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