Trabzon'un saklı tarihi keşfediliyor! Çalışmalar başladı
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi'nde iç kale olarak tanınan bölgede, arkeolojik kazı çalışmaları imza atılan protokolün ardından başladı. Bugün temsil olarak ilk kazma vurulurken, bölgede Bizans, Roma, Trabzon ile Osmanlı İmparatorluğu'nun izleri aranacak.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi'nde tarihi surların olduğu ve iç kale olarak bilinen bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek sağladığı arkeolojik kazı faaliyetlerine başlandı.
Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilen protokolün akabinde temsil olarak ilk kazma atıldı. 7 ayrı üniversiteden çok sayıda uzmanın dönüşümlü bir şekilde çalışacağı kazıda; Bizans, Roma, Trabzon ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait tarihi kalıntıların ortaya çıkarılması çıkarılması hedefleniyor.
İç kale Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, açılış konuşmasında kazı alanı ile ilgili bilgi vererek şu açıklamada bulundu:
"Roma'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi iç kale, şehrin tepelik kısmına inşa edilerek surla çevrilmiştir. Burası aynı zamanda 4 farklı medeniyetin siyasi, askeri, ticari ve idari merkezi konumundaydı. Aynı kullanım geleneği sonraki devirlerde de devam etmiştir. Bugünden itibaren içerisinde arkeolojik kazılara başlanacak olan Trabzon iç kalede başta 1471 yılında yapılmış. İç Kale Camii'nin ilk evresi ve hamam kalıntısı olmak üzere Osmanlı ve Kommenosların saray kalıntıları, idari ve askeri binalar, darphane, zindan, garnizon binası, mahzen, dehliz, gizli geçit ve kapalı batı kapısı, sarnıç, cephanelik, tahıl ve erzak depoları gibi yapıların kalıntılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki arkeolojik kazılardan elde edeceğimiz tüm buluntu, bulgu ve sonuçlar Orta Çağ'da yazılmış Trabzon tarihine dair methiyelere nakledilen bilgilerin doğruluğunu teyit ve bilinmeyenleri tespit bakımından tarihi önem arz etmektedir."
"ÇOK DEĞERLİ ESERLER ORTAYA ÇIKACAK"
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Belki Trabzon'un tarihi yeniden yazılacak. Çünkü bizim bildiğimiz, tarihçilerimizin ifade ettiği 4 bin yıllık geçmişine dayanan bu tarih ve kültür şehri, belki bu yeni kazılardan ortaya çıkacak sonuçla inanıyorum ki çok daha geriye dönük tarihe ışık tutacak ve çok değerli eserler ortaya çıkacak" dedi.
"TRABZON'UN KADİM TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMDIR"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da şunları ifade etti:
"Çok şükür, bugün Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlatıyoruz. Bu Trabzon'un kadim tarihi için önemli adımdır. Çünkü hepimiz Trabzon'la ilgili niteleme yaparken kadim şehir Trabzon'u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazı ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum. Çünkü bazı mağaralarda bulunan eserlerden Trabzon'daki yerleşmelerin milattan önce 2 binin çok daha gerisine gittiğini görüyoruz. Böyle kuvvetli işaretler var. Bu kazılar Trabzon'un kadim tarihini çok daha net şekilde ortaya çıkaracaktır."
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