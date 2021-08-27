Trabzon’un saklı tarihi keşfediliyor! Çalışmalar başladı





"TRABZON'UN KADİM TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMDIR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da şunları ifade etti:



"Çok şükür, bugün Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlatıyoruz. Bu Trabzon'un kadim tarihi için önemli adımdır. Çünkü hepimiz Trabzon'la ilgili niteleme yaparken kadim şehir Trabzon'u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazı ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum. Çünkü bazı mağaralarda bulunan eserlerden Trabzon'daki yerleşmelerin milattan önce 2 binin çok daha gerisine gittiğini görüyoruz. Böyle kuvvetli işaretler var. Bu kazılar Trabzon'un kadim tarihini çok daha net şekilde ortaya çıkaracaktır."

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