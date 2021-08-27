Güzel haberi Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı. Bu sayede şehir, aşılama oranının en yüksek olduğunu gösteren mavi kategoriye geçti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını duyurdu.

Kentte, birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 475 bin 731'e yükseldi.

Son 24 saatte ise 640 binden fazla aşı uygulandı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

27 AĞUSTOS 2021 - CUMA GÜNÜNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 244 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 340 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 340 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 oldu. Bir günde toplam 295 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.