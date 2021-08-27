Güzel haberi Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi. Öte yandan 27 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 oldu. Bir günde toplam 295 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olarak kaydedildi.
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı. Bu sayede şehir, aşılama oranının en yüksek olduğunu gösteren mavi kategoriye geçti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını duyurdu.
Kentte, birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 475 bin 731'e yükseldi.
Son 24 saatte ise 640 binden fazla aşı uygulandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
#İstanbul'umuza #MAVİ renk çok yakıştı💙— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2021
27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla ⏰
aşılama oranımız %7️⃣5️⃣👏👏👏
1.doz 8.699.243✅
2.doz 6.491.074✅✅
3.doz 1.097.798✅✅✅
Toplam 16.288.115 doz #aşı yapıldı.
Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/kbSAW4xg2k
27 AĞUSTOS 2021 - CUMA GÜNÜNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 244 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 340 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 340 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 oldu. Bir günde toplam 295 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.
TÜRKİYE'DE EN AZ BİR DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI EN YÜKSEK 10 İL İSE ŞÖYLE...
1-MUĞLA
Muğla'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 94,2.
2-) ÇANAKKALE
Çanakkale'de en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 88,7.
3-) EDİRNE
Edirne'de en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 87,7.
4-) KIRKLARELİ
Kırklareli'nde en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 86,8.
5-) BALIKESİR
Balıkesir'de en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 86,6.
6-) AMASYA
Amasya'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 85.
7-) TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 84,8.
8-) AYDIN
Aydın'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 84,7.
9-) ANTALYA
Antalya'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 84.
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