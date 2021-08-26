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Son dakika: TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: TSK ve MİT’ten nokta operasyonu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" denildi.

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