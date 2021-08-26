Son dakika: TSK ve MİT’ten nokta operasyonu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" denildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek! pic.twitter.com/z69WxcJ3GQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021