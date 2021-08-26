Son dakika: FSM Köprüsü'nde 75 günlük onarım çalışması! Köprü trafiğe kapatılacak mı?
Son dakika haberi... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi amacıyla 75 gün bakım-onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar ayda 5 gece şeklinde sürecek. Bakım-onarım çalışmaları sırasında köprü araç trafiğine hiçbir şekilde kapatılmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün askı halatlarında onarım yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, 1988 yılında işletmeye açılan FSM Köprüsü'nün en yoğun trafik aksının üzerinde olduğu vurgulandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım-onarım çalışması ile alakalı basın açıklamamız; pic.twitter.com/re8jaeVCFA— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) August 26, 2021
Günlük ortalama trafiğinin 240 bin araç olduğu belirtilen köprünün, askı halatlarında ihtiyaç duyulması amacıyla bakım ve onarım zaruriyeti doğduğu ifade edildi.
KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?
Köprünün aslı halatları değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.
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