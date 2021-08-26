Son dakika: FSM Köprüsü’nde 75 günlük onarım çalışması! Köprü trafiğe kapatılacak mı?

Bakanlığın açıklamasında, 1988 yılında işletmeye açılan FSM Köprüsü'nün en yoğun trafik aksının üzerinde olduğu vurgulandı.

Günlük ortalama trafiğinin 240 bin araç olduğu belirtilen köprünün, askı halatlarında ihtiyaç duyulması amacıyla bakım ve onarım zaruriyeti doğduğu ifade edildi.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

Köprünün aslı halatları değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.