Son dakika: Türk komandosu Şırnak'ta 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde 3 teröristi etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta Gabar Dağı Güleşli bölgesinde jandarma komando birlikleri tarafından silahlı insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.