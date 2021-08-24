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Son dakika: İstanbul İkitelli'de bina çöktü! A Haber gelişmeleri canlı yayından aktardı

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: İstanbul İkitelli’de bina çöktü! A Haber gelişmeleri canlı yayından aktardı

Son dakika haberleri... İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında sıcak bilgileri aktardı. Çöken binada kimsenin olmadığını belirten Almaçayır, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Çökme nedeni önümüzdeki saatlerde belli olacak" dedi. Yaralı ve can kaybı var mı? İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır meydana gelen çökme hakkında önemli bilgiler verdi.

Almaçayır canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ekiplerin aldığı ilk bilgilerde çöken binanın içinde kimsenin olmadığı söylendi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekibi çökmenin olduğu yerde çalışmalarına başlayacak. Çökmenin nedeni araştırılacak ve önümüzdeki saatlerde detaylı bilgi geçilecek." ifadelerine yer verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN PANİK KAMERADA
Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının içeride yakının kaldığını düşünerek fenalaştığı anlar da yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek
çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.
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